02 февраля 2023, 22:36
Тренер Непомнящий объяснил, почему России нецелесообразно переходить в азиатский футбол
Вопрос о переходе РФС в Азию рассматривали на конгрессе Азиатской конфедерации футбола в Бахрейне. Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий в беседе с ИА НСН заявил, что России нецелесообразно переходить в АФК.
По словам тренера, сильнейшие футболисты мира играют в странах Европы, поэтому сравнивать азиатский футбол с европейскими лигами не совсем корректно.
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Непомнящий заметил, что Россия не получит никакого развития при переходе в АФК.
Футбол
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