28 марта 2023, 08:45
Минцифры и ФСБ рассмотрят внедрение отечественных eSIM
«Известия»: ФСБ и Минцифры обсудят внедрение российской системы eSIM
Минцифры и ФСБ обсуждают создание российской платформы, обслуживающей систему виртуальных сим-карт. Об этом сообщила газета «Известия».
По данным источника, пилотную зону с отечественным программно-аппаратным комплексом развернут на территории НИИ радио. Позже к ней для тестирования технологии подключат отечественные операторы. Сроки развертывания платформы и ее функционал пока что неизвестны.
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Пилотную зону создают с целью выбора состава элементов российской экосистемы виртуальных сим-карт и оптимальной архитектуры.
«В ней проверят российское оборудование, различные счетчики и датчики. В будущем в нее встроят либо отечественные чипы eSIM, либо иностранные, но отвечающие нашим требованиям по безопасности», — отметили в НИИ радио.
Также источник отметил, что сейчас в технологии eSIM используется иностранное программное обеспечение, которое перестанет работать в случае ввода новых санкций.
Ранее стало известно, что компания Apple может отказаться от лотка физической сим-карты в новых моделях iPhone.
Россия
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