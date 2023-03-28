Технологии 28 марта 2023, 08:45 Минцифры и ФСБ рассмотрят внедрение отечественных eSIM «Известия»: ФСБ и Минцифры обсудят внедрение российской системы eSIM РИА «Новости»

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Минцифры и ФСБ обсуждают создание российской платформы, обслуживающей систему виртуальных сим-карт. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным источника, пилотную зону с отечественным программно-аппаратным комплексом развернут на территории НИИ радио. Позже к ней для тестирования технологии подключат отечественные операторы. Сроки развертывания платформы и ее функционал пока что неизвестны.

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Пилотную зону создают с целью выбора состава элементов российской экосистемы виртуальных сим-карт и оптимальной архитектуры.

«В ней проверят российское оборудование, различные счетчики и датчики. В будущем в нее встроят либо отечественные чипы eSIM, либо иностранные, но отвечающие нашим требованиям по безопасности», — отметили в НИИ радио.

Также источник отметил, что сейчас в технологии eSIM используется иностранное программное обеспечение, которое перестанет работать в случае ввода новых санкций.

Ранее стало известно, что компания Apple может отказаться от лотка физической сим-карты в новых моделях iPhone.