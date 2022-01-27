Компания Apple может прийти к тому, чтобы полностью отказаться от разъема для сим-карты. Об этом написали журналисты iMore, основываясь на мнении эксперта.

Информацией о новых телефонах поделилась специалист агентства GlobalData Эмма Мор-МакКлун. Она предположила, что Apple может отказаться от лотка для сим-карты в ряде своих новых телефонов, но в линейке iPhone 14, который выйдет в 2022 году, останутся варианты и с нано-SIM. В тех телефонах, где слот исчезнет, пользователям будет предоставлен модуль eSIM.

«Операторам будет дан выбор, продавать новую модель iPhone только с eSIM вместе с версией, которая имеет поддержку eSIM и физической сим-карты», — объяснила МакКлун.

В издании отметили, что в целом идея отказа от того, чтобы помещать пластик в каждый телефон, выглядит многообещающей. Авторы заметки предположили, что разговоры о том, что в новых iPhone будет возможность не использовать сим-карту, ведут к тому, что в следующей линейке популярного бренда (iPhone 15) слота для пластиковой «симки» не будет вообще.