Минобороны РФ опровергло нападение хакеров

Министерство обороны провергло сообщения о якобы взломе хакерами группировки Anonymous сайта военного ведомства и похищении личных данных сотрудников. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Примитивный до смеха фейк. Никаких списков персональных данных военнослужащих и других сотрудников Минобороны России на серверах сайта ведомства не хранится в принципе. Это попросту запрещено российским законодательством, о котором украинцам не известно», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ничего, кроме усмешки, не может вызывать якобы похищенный список данных «сотрудников», в числе которых значится «ИП Масленкова Наталья Ивановна». В ведомстве рекомендовали «хакерам» лучше учить русский язык, поскольку ИП в России означает «индивидуальный предприниматель».

В ведомствке успокоили, что все технические и программные средства электронного ресурса Минобороны функционируют с заданными параметрами в штатном режиме.

Ранее также сообщалось, что группировка компьютерных взломщиков Anonymous объявила «кибервойну» России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT.