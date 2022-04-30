Минобороны показало кадры запуска ракеты «Ангара-1.2» с Плесецка
Минобороны России показало кадры пуска ракеты-носителя «Ангара-1.2»
С космодрома Плесецк в Архангельской области прошел пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ. Ведомство показала кадры пуска.
Старт ракеты-носителя, а также выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме, отмечено в сообщении российского ведомства в Telegram-канале.
Наземные средства управления Главного испытательного космического центра имени Титова уже через две минуты после старта приняли «Ангар-1.2» на сопровождение.
Космический аппарат, по данным ведомства, в расчетное время вывели на целевую орбиту и приняли на управление наземными средствами космических войск ВКС.
Всего в обеспечении запуска космического аппарата было задействовано свыше 30 наземных измерительных средств и более 50 боевых расчетов 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения.
Успешный старт легкой ракеты «Ангара — 1.2» прошел в пятницу, 29 апреля. Она стартовала в 22:56 по московскому времени. Это второй запуск легкой версии ракеты «Ангара» и ее первый полет со спутником.