Минобороны показало кадры запуска ракеты «Ангара-1.2» с Плесецка

С космодрома Плесецк в Архангельской области прошел пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ. Ведомство показала кадры пуска.

Старт ракеты-носителя, а также выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме, отмечено в сообщении российского ведомства в Telegram-канале.

Наземные средства управления Главного испытательного космического центра имени Титова уже через две минуты после старта приняли «Ангар-1.2» на сопровождение.

Космический аппарат, по данным ведомства, в расчетное время вывели на целевую орбиту и приняли на управление наземными средствами космических войск ВКС.

Всего в обеспечении запуска космического аппарата было задействовано свыше 30 наземных измерительных средств и более 50 боевых расчетов 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения.

Успешный старт легкой ракеты «Ангара — 1.2» прошел в пятницу, 29 апреля. Она стартовала в 22:56 по московскому времени. Это второй запуск легкой версии ракеты «Ангара» и ее первый полет со спутником.