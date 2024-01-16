Технологии 16 января 2024, 14:59 Министры в Великобритании доверили ИИ чтение важных документов Daily Mail: британские министры доверили ИИ чтение важных документов Jan Woitas / Global Look Press

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Министры в Великобритании решили не утруждать себя чтением документов и поручили это искусственному интеллекту. Рутинную работу передали экспериментальной системе, которая способна выделить приоритетные бумаги. Об этом написало The Daily Mail.

Чиновники также хотели установить чат-бот на сайт правительства Gov.uk, но цифровой помощник часто выдавал ошибки. В итоге министры отказались от этой идеи.

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Представитель Казначейства Сара Олни раскритиковала использование новых технологий в государственной службе. Она осудила министров за лень.

«Если они не утруждают себя чтением, то можно с тем же успехом позволить роботам управлять страной. И это будет не хуже, чем нынешний бардак консерваторов», — заявила она.

Бум развития искусственного интеллекта начался в 2023 году с выходом ChatGPT. Эксперты полагают, что эти технологии можно применять в самых разных сферах, в том числе для контроля сотрудников.