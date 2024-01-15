Технологии 15 января 2024, 13:22 IT-эксперт Ермаков: нейросети могут руководить человеком, контролируя качество его работы

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Искусственный интеллект может непосредственно руководить деятельностью человека, контролируя качество его работы. Об этом сообщил IT-эксперт аналитического центра университета «Синергия» Алексей Ермаков сайтуRuNews24.ru.

По его словам, нейросети также способны предотвращать аварийные ситуации. Так, уже во многих странах подобные технологии контролируют нарушения ПДД и выписывают штрафы.

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Не стоит бояться того, что искусственный интеллект может лишить некоторых людей работы. Если одни профессии пропадут, то другие одновременно с этим появятся, отметил Ермаков.