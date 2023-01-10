Технологии 10 января 2023, 02:39 Microsoft завершила поддержку Windows 8.1 Корпорация Microsoft 10 января завершила поддержку операционной системы Windows 8.1 РИА «Новости»

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Американский IT-гигант Microsoft с 10 января прекращает поддерживать операционную систему Windows 8.1. Компания объявила об этом в своем блоге.

После 10 января пользователи не получат техническую помощь. Кроме того, для их устройств не будут доступны обновления, в том числе по безопасности. В связи с этим Microsoft порекомендовал клиентам обновить ОС до Windows 11. Однако компьютеры продолжат работать и на Windows 8.1

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Помимо прекращения выпуска обновлений для этой версии, компания лишила пользователей возможности устанавливать приложения и игры из цифрового маркета Microsoft Store. Владельцы Windows 8.1 смогут пользоваться только ранее загруженными программами.

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Windows 8.1 вышла в 2013 году. Эта система следовала за Windows 8, а за ней появилась Windows 10. В конце декабря стало известно, что россияне смогут легально скачивать Windows. Соответствующая русскоязычная страница открывается без сервиса VPN.