Технологии 28 декабря 2022, 02:18 Microsoft вернула россиянам возможность скачивать Windows Компания Microsoft вернула возможность легально скачивать и устанавливать Windows в России РИА «Новости»

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Жители России вновь могут скачивать и устанавливать операционную систему Windows — компания Microsoft вернула такую возможность. Доступны версии Windows 11, 10, 8.1 и 7. Страница для скачивания теперь открывается на русском языке без использования VPN.

IT-эксперт Дмитрий Бевза в интервью «Известиям» объяснил это корректировкой политики корпорации по отношению к россиянам, которые уже приобрели Windows. Из-за блокировки российские пользователи не могли легально переустанавливать систему на новое устройство или при смене жесткого диска.

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Компания закрыла продажи в России в начале марта в качестве санкций. Однако пообещала выполнить свои обязательства перед клиентами.

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Ранее стало известно, что корпорация Microsoft хочет купить видеосервис Netflix. Сделку оценивают в 190 миллиардов долларов. Сообщается, что после покупки Microsoft планирует внедрить в Netflix услугу потоковой передачи видеоигр на нескольких устройствах.