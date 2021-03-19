Microsoft решил убрать редактор «Блокнот» из стандартных приложений

«Блокнот», который много лет был доступен всем пользователям Windows, удалят из операционной системы. Теперь текстовый редактор можно будет купить в магазине приложений.

Как написал портал СNЕWS, приложение перенесут из папки «Стандартные» в раздел меню «Пуск». «Блокнот» теперь нужно будет обновлять через Microsoft Store.

«Таким образом, исправления ошибок и, возможно, новые функции смогут быстрее достигать компьютеров пользователей», — отметило издание.

В официальном блоге разработчиков на сайтеМiсrosoft говорится, что у Microsoft Windows 10 появится две новые утилиты: Power Automate Desktop и Windows Terminal.

В Windows Terminal включены функции командной строки PowerShell и CMD, доступ к Windows Subsystem for Linux (WSL) для запуска Linux-приложений под Windows. С помощью этой утилиты можно поддерживать нескольких вкладок. Power Automate Desktop — инструмент для автоматизации рутинных задач, которые вручную выполняются на компьютере управлением Windows 10.

Текстовой редактор «Блокнот» появился на первой версии ОС Windows, которая вышла в 1985 году. Пользователи всегда хвалили программу за простоту и за то, что она всегда работала без сбоев.