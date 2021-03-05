Microsoft принудительно обновит Windows

Компания Microsoft обновит программное обеспечение компьютеров с Windows 10 до версии оперативной системы 20H2. Процесс будет принудительным для пользователей и пройдет в несколько этапов.

Установка актуального обновления уже началась, сообщило издание Bleeping Computer. Апдейты поставят поверх уже имеющихся версий ОС, срок обслуживания которых скоро истечет. Развертывают их постепенно, а управляют процессом при помощи машинного обучения.

Постепенно количество устройств с завершающимся сроком обслуживания для автоматического обновления Windows 10 до версии 20H2 увеличивается.

Применение обновлений сделали поэтапным. Это необходимо для обеспечения «разумного и беспроблемного» перехода пользователей на новые версии операционки. В Microsoft рассчитывают в ближайшей перспективе обновить Windows 10 версий 1809, 1909, а также Windows Server версии 1909.

Пользователь получит уведомление от операционной системы перед началом обновления. Обычно процесс развертывания обновлений на основе машинного обучения начинают за несколько месяцев до окончания обслуживания ОС.