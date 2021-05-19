Microsoft представил новую Windows

Корпорация Microsoft выпустила новую версию Windows 10 под названием 21H1 или May 2021 Update. Она рекомендована к установке, так как улучшает производительность и безопасность, хотя большим количеством новых функций похвастаться не может. Разработчики сообщили, что ориентировались на отзывы пользователей.

Об этом сообщается в блоге компании. «Обновление May 2021 Update специально предназначено для предоставления важных функций, улучшающих безопасность, удаленный доступ и качество, и разработано для обеспечения быстрого обновления», — сказано в объявлении в блоге компании.

Пока доступ к Windows 10 21H1 ограничен, так как она подходит не ко всем компьютерам, и ее развертывание должно пройти без инцидентов.

Чтобы установить новую версию надо зайти в «Центр обновления Windows» и выбрать кнопку «Проверить наличие обновлений». Затем необходимо выбрать опцию «Скачать и установить». Доступность обновления в ближайшие недели будет ограничена. Из-за проблем совместимости ОС с некоторыми устройствами, обновление будет предлагаться до тех пор, пока оно не будет установлено.

Когда загрузка будет завершена и обновление будет готово к установке, поступит уведомление, чтобы пользователь может выбрать подходящее время для завершения установки и перезагрузки устройства. В компании гарантировали, что обновление не нарушит деятельность компьютера.

В начале мая стало известно, что обязательное крупное обновление 21H1 для Windows 10 принудительно удалит с компьютеров Flash Player. Поддержка этой технологии была прекращена в декабре минувшего года.