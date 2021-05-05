Microsoft полностью удалит Flash Player из Windows 10 в майском обновлении

В конце мая у Microsoft выйдет обязательное крупное обновление 21H1 для Windows 10. Оно принудительно удалит с компьютеров Flash Player. Информация об этом появилась на сайте Windows Latest.

Дело в том, что отказаться от установки патчей нельзя, потому что в системе отключена возможность блокировки автоматического обновления. В случае, если кому-то еще нужна эта программа, им придется найти способ избежать установки. Однако поддержка самой технологии была прекращена еще в конце декабря прошлого года.

Тем не менее обновление 21H1 удалит только те компоненты Flash, что были установлены вместе с самой оперативной системой. Программа, установленная вручную, способная воспроизводить Flash на компьютере, затронута не будет.

По данным сайта CNews, в феврале этого года Microsoft выпустила мини-обновление KB4577586. Оно не было обязательным к установке. Но с помощью него можно было удалить Flash Player с компьютера.

В середине марта стало известно, что «Блокнот», который много лет был доступен всем пользователям Windows, удалят из операционной системы. Теперь текстовый редактор можно будет купить в магазине приложений.