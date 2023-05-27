Технологии 27 мая 2023, 00:39 Microsoft отключила Ozon от Excel и Word «Коммерсант»: Microsoft лишила Ozon доступа к сервисам из-за покупки лицензии в обход РИА «Новости»

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Microsoft с 25 мая отключила Ozon доступа к своим сервисам — Outlook, Teams, Word, Excel. Предположительно, это связано с использованием компанией лицензии, полученной в обход, написал «Коммерсант».

Компании пришлось перейти на бесплатные аналоги, Google Meet, Zoom, Telegram.

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«В основном вся проблема сейчас крутится вокруг почты, на которой хранилась почти вся информация. Все сломалось, и починить это нельзя, только перенести на локальные серверы, чем программисты сейчас и заняты», — пояснил неназванный собеседник издания.

Ozon подтвердил проблемы. Но, заметил представитель маркетплейса, доступ к ключевым сервисам уже восстановлен, а для общения внутри используется другое ПО, разработанное не Microsoft. По его словам, эта ситуация никак не коснулась покупателей, продавцов и партнеров. Ключевые операционные системы — управление складами, продажами — разработаны внутри командой разработчиков Ozon и «работают бесперебойно».

Что касается лицензии, то она приобретена компанией у официального дистрибутора. Обходным путем ее никто не покупал.

Ранее сообщалось, что некоторые пользователи игровых консолей Xbox не смогли войти в свои аккаунты. Россияне стали жаловаться на это в соцсетях.