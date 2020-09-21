Microsoft купила разработчика Fallout и DOOM

Microsoft купила компанию ZeniMax Media за 7,5 миллиарда долларов, в которую входит Bethesda. Сделку планируют закрыть до 30 июня 2021 года.

В состав Microsoft также войдут id Software (DOOM), MachineGames (Wolfenstein), Bethesda Game Studios (TES) и другие студии. Информация об этом появилась в блоге компании Microsoft.

«Сегодня особенный день, поскольку мы приветствуем на Xbox одни из самых успешных студий игровой индустрии. Мы рады сообщить, что Microsoft заключила соглашение о приобретении ZeniMax Media, материнской компании Bethesda Softworks», — говорится в сообщении.

Все игры студии будут доступны для владельцев Xbox в день релиза. Однако Deathloop и Ghostwire: Tokyo временно останутся эксклюзивами PS5.

Bethesda надеется, что процесс интеграции в Microsoft не повлияет на текущий процесс разработки игр. Также в компании верят, что ресурсы Microsoft позволят поднять качество на новый уровень, сообщает сайт компании Bethesda.

Ранее Microsoft раскрыла размеры и комплектацию Xbox Series S и X.