Microsoft раскрыла размеры и комплектацию Xbox Series S и X

Например, Xbox Series S намного меньше более мощной Xbox Series X, более того, Series S намного легче Series X. Для сравнения вес компактной PS4 Slim примерно 2,1 килограмма.

Комплекты обеих консолей будут практически одинаковыми. В них войдут — сама консоль, геймпад и HDMI-кабель. Отличие состоит в том, что для версии Series X HDMI-кабель будет более высокоскоростным.

Кроме того, стало известно, что каждая из консолей будут работать со стандартом Wi-Fi 5 (802.11ac dual band). В Сети ранее уже появилась информация о том, что PS5 будет работать на более новом стандарте Wi-Fi 6. Эта информация была получена из документов для сертификации в Бразилии, при этом компания на сегодня публично пока не подтвердила эти разговоры.

На прошлой неделе стало известно, что Xbox Series X поступит в продажу 10 ноября. Устройство будет стоить от 38 до 45 тысяч рублей. Xbox Series S, который также можно купить с 10 ноября, будет дешевле. В России цена Xbox Series S будет колебаться в диапазоне от 23 до 27 тысяч рублей. Предзаказ на оба устройства Microsoft откроет 22 сентября.