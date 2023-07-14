Технологии 14 июля 2023, 06:15 Microsoft избавилась от одного из своих известнейших шрифтов ради новинки Microsoft презентовала шрифт Aptos вместо Calibri в продуктах из семейства Office pixabay.

Читать 360tv в

Транснациональная корпорация Microsoft представила пользователям новый шрифт Aptos. Он заменит в продуктах Microsoft Office установленный по умолчанию Calibri, объявил на платформе Medium главный менеджер по дизайну программ Си Дэниелс.

«Сегодня мы приступаем к заключительному этапу крупного изменения, в ходе которого Aptos будет отображаться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel для сотен миллионов пользователей», — написал он.

Реклама

Корпорация использовала шрифт Calibri по умолчанию около 15 лет. Причину отказа от него Си Дэниелс не объяснил, заявив только, что «отношения подошли к завершению». Он пропадет из продуктов Microsoft Office при ближайшем обновлении, которые выйдет в течение нескольких месяцев.

Aptos назвали в честь города в Калифорнии, его разработал создатель TrueType и Segoe Стив Маттесон. Особенностью нового шрифта станет отсутствие засечек, ровные линии и простые формы. По мнению создателей, глаз читателя станет легче воспринимать такой дизайн.

Microsoft отключила российский маркетплейс Ozon от доступа к Outlook, Teams, Word, Excel, компания перешла на Zoom, Google Meet и Telegram.