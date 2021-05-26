Microsoft анонсировала Windows следующего поколения

Компания Microsoft собирается выпустить следующее поколение Windows. Обновление операционной системы назвали одним из наиболее значимых за последнее десятилетие.

Грядущие изменения анонсировал глава компании Сатья Наделла, которого процитировало издание The Verge.

«Скоро мы поделимся одним из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие», — подчеркнули в Microsoft.

Точные сроки выхода новой Windows пока не называются. По словам Наделлы, компания намерена в ближайшее время предоставить бета-версию ОС разработчикам.

Последние месяцы, отмечено в публикации, Microsoft занялась работой над новым магазином приложений Windows. В графический интерфейс продукта встраивают новые элементы.

Наделла лично размещал бета-версию оперативной системы на хостинге и признался, что невероятно рад новому поколению Windows.

В статье указано, что следующее поколение ОС включит в себя определенные изменения во встроенном магазине. Благодаря им у разработчиков программного обеспечения появится возможность размещать в нем любые совместимые приложения.

Не исключено, что Windows ждет ребрендинг. Сатья Наделла, обратил внимание автор материала, намеренно избегал названия Windows 10 и делал акцент на фразе «Windows нового поколения».