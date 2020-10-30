Названы основные методы слежки за сотрудниками на удаленке

Работу сотрудника на удаленке можно отследить. Для этого существует немало средств, которые позволяют оценить, что и как делает за своим компьютером работник. Выбор программы для этого зависит от того, что именно нужно отследить.

Например, если поставлена задача контролировать время, то используют агенты мониторинга. Они фиксируют происходящее на экране компьютера, а также сайты или файлы, которые открывает удаленный сотрудник. Об этом основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказал агентству «Прайм».

«В случае, если нужно контролировать, на что именно тратится время сотрудников, используют различные тайм-трекеры», — объяснил Оганесян. По его словам, они наблюдают за действиями пользователя и позволяют автоматически сгруппировать активность по типам и «отделить работу от прокрастинации».

DLP-системы (DLP — Data Leak Prevention) используют для того, чтобы предотвратить незаконное использование информации, к которой есть доступ у работников предприятия. С их помощью можно отследить потоки данных и попытки их копирования на сторонний носитель или отправки в облако либо в мессенджеры. Некоторые из таких систем могут автоматически пресекать все попытки копирования, действуя по специальным правилам в зависимости от типа передаваемых данных.

С помощью этих систем можно узнать, чем занят сотрудник, находящийся на удаленке, в рабочее время и каким образом он использует свои профессиональные доступы. Однако такие приложения используются на практике достаточно редко. Это происходит из-за того, что далеко не у всех работодателей есть опыт управления удаленными сотрудниками, а также понимание особенностей контроля в таких условиях. Оганесян заключил, что исключение составляют лишь IT-компании, которые по этому пути пошли дальше.

Пациентов с коронавирусной инфекцией могут перевести на амбулаторное лечение под наблюдением специалистов. Для этого в Подмосковье открыли центр телемедицины на базе Московского областного научного клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). Директор института Константин Соболев рассказал об этом губернатору Андрею Воробьеву в эфире «360». Центр заработал с понедельника. Теперь пациенты дистанционно получают консультации от 20 научных сотрудников, прошедших специальное обучение. Записаться на консультацию можно через сайт Госуслуг или приложение на телефоне. Консультация и осмотр проходят по видеосвязи.