Врачи на удаленке. Центр телемедицины открыли в МОНИКИ для консультации амбулаторных пациентов

Пациентов с коронавирусной инфекцией могут перевести на амбулаторное лечение под наблюдением специалистов. Для этого в Подмосковье открыли центр телемедицины на базе Московского областного научного клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). Об этом в эфире «360» губернатору Андрею Воробьеву рассказал директор института Константин Соболев.

Центр заработал с понедельника. Теперь пациенты дистанционно получают консультации от 20 научных сотрудников, прошедших специальное обучение.

«Это пациенты, у которых было поражение больше 70% легких, многие из них были в реанимации на ИВЛ. Они будут наблюдаться в нашем центре. С одной стороны, это помощь участковым врачам, с другой стороны, мы привлекаем квалифицированных специалистов разных профилей, которые будут помогать в консультациях», — отметил руководитель МОНИКИ.

Записаться в центр телемедицины МОНИКИ можно через сайт Госуслуг или приложение на телефоне. Консультация и осмотр проходят по видеосвязи.

«Это пациенты, которые имеют массу сопутствующих заболеваний, чтобы своевременно оказать им медицинскую помощь и не упустить ситуаций, связанных с ухудшением самочувствия, вовремя организовать выезд терапевта или даже выезд скорой или неотложки», — рассказала заместитель директора по организации методической и аналитической работы Татьяна Чернявская.

Представители МОНИКИ отметили, что каждый пациент, выписанный из подмосковной клиники, но нуждающийся в амбулаторном наблюдении, получает необходимую консультацию по видеосвязи. Этот вопрос курируют заместители главных врачей во всех больницах.

«Мы надеемся, что у нас будет до 500 консультаций в неделю. Если мы нарастим наши возможности и будет необходимость, я думаю, что мы будем и увеличивать. И просто у нас появляется новая опция — это консультация ведущих профессоров-нефрологов, эндокринологов, кардиологов и пульмонологов, с которыми смогут проконсультироваться как пациенты, так и врачи. То есть это будет консилиум врач — врач с ведущими профессорами нашего института», — подчеркнул Константин Соболев.

Губернатор Московской области поблагодарил медиков и специалистов, которые пришли на помощь и начали проводить консультации.

«Мы с вами знаем, что болезнь тяжелая и, когда человек оказывается дома, есть разные фобии и по состоянию здоровья, и утомляемость высокая, — и здесь помощь врача просто необходима», — отметил он.