Metacritic представил топ-20 видеоигр первой половины 2020 года

Существует множество видеоигр для PlayStation. Специалисты выбрали лучшие из тех, которые стали доступны пользователям в первые шесть месяцев 2020 года.

Первую строку рейтинга, опубликованного агрегатором оценок от журналистов и изданий Metacritic, заняла Persona 5 Royal. Она набрала 95 баллов на основании 71 рецензии.

Впервые игра вышла для PlayStation 3 и 4 весной 2017 года. Улучшенную версию — Royal — разработчики выпустили в конце 2019-го. Расширенное издание включало в себя дополнительный контент и возможность играть за дополнительных персонажей.

Второе место досталось резонансной The Last of Us Part II с 94-ю баллами. Только что вышедший эксклюзив для PS4 стал продолжением приключенческого боевика 2013 года в жанре постапокалипсиса.

В первую тройку Metacritic включил VR-шутер Half-Life: Alyx. Его выпустили специально для гарнитур виртуальной реальности в марте 2020 года. Игра получила 93 балла.

Среди попавших в топ-20 оказались Dreams, DOOM Eternal и Monster Train. В список включили Desperados III и Lair of the Clockwork God. Последнее место в рейтинге с 83-ю баллами заняла стратегия Command & Conquer Remastered Collection.