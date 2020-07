Актрисе угрожают убийством из-за поступков ее героя в видеоигре The Last of Us: Part 2

Актриса Лора Бэйли, сыгравшая одного из героев видеоигры The Last of Us: Part 2, получает сотни угроз в социальных сетях. Среди фанатов нашлись те, кого настолько расстроили поступки ее персонажа, что они угрожают убийством самой актрисе, ее близким и даже маленькой дочери. Примерами она поделилась в своих социальных сетях.

Вторая часть игры The Last of Us, рассказывающей о выживании в постапокалипсисе, вышла 19 июня и уже стала самой прибыльной на Sоnу Рlауstаtiоn. При этом ее сюжет вызвал ожесточенные споры среди поклонников. Один из антагонистов игры — девушка Эбби, которую и сыграла Бэйли (через захват движений и озвучку). Теперь соцсети актрисы наводняют сообщения с угрозами.

«Народ, я стараюсь выкладывать здесь только хорошее… но иногда не выдерживаю. Я замазала некоторые слова на скринах — спойлеры, знаете ли. Кстати. Спасибо всем людям, которые присылают мне позитивные сообщения, чтобы все это сбалансировать. Это значит больше, чем я могу сказать», — написала актриса и выложила скриншоты с примерами сообщений, которые получает.

Среди них, например, вот такие обещания: «Я найду, где ты живешь, и убью тебя за то, что ты сделала с <имя>», «Я зарежу тебя», «Я собираюсь убить тебя за то, что ты <описание действия> в The Last of Us: Part 2», «Надеюсь, твои родители умрут от рака за то, что ты убила <имя>. Я найду тебя и убью твоего ребенка — готовься».

В комментариях актрису поддержали партнер по съемочной площадке Эшли Джонсон, автор игры Нил Дракманн и сценарист предстоящего сериала по TLОU Крейг Мазин. Дракманн посоветовал людям, пишущим подобные сообщения, обратиться к психотерапевту.

«Послушайте, я уже понял: вы любите выдуманных персонажей. Но… они же не настоящие. Вы в курсе, да? Ребят, не бойтесь терапии. Она вам поможет», — написал он.

The Last of Us рассказывает о постапокалиптичном мире будущего, в котором распространилась грибковая инфекция кордицепс, превращающая зараженных людей в агрессивных созданий. Первая часть посвящена приключениям контрабандиста Джоэле — он должен провести через всю Америку девочку-подростка Элли, у которой обнаружился иммунитет.

Вторая часть вышла спустя семь лет после первой и сразу со скандалом. Он развернулся из-за нескольких сюжетных поворотов, которые не пришлись по вкусу поклонникам первой части игры. Ситуацию усугубило то, что незадолго до выхода Lаst of Us несколько ее важных сцен слили в интернет. В первые же часы после выхода игры люди начали занижать ее рейтинг на сайте Metacritic. При этом игровые журналисты высоко оценивают TLOU: Part II, отмечая проработанную графику и необычный сюжет.