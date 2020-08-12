Мессенджеры и соцсети возобновили работу в Белоруссии утром 12 августа

Мобильный интернет, мессенджеры и социальные сети снова стали доступны в Минске утром 12 августа. Платформы заработали одновременно в 06:50 по местному времени.

Сейчас жители Минска снова могут пользоваться Facebook, WhatsApp, Telegram и другими сервисами, сообщает RT. Они были отключены с вечера воскресенья, 9 августа, то есть с момента начала протестных выступлений в стране.

Ранее некоторые операторы связи в Белоруссии предупреждали абонентов о том, что возможны ограничения в работе сервисов передачи данных. Несколько дней почти не работал мобильный интернет, подключиться к Сети можно было только через Wi-Fi.

Александр Лукашенко заявил, что интернет в стране отключили не внутренние ведомства, а кто-то из-за границы. Хотя большинство экспертов сходится во мнении, что такое возможно сделать лишь внутри страны. Если же действительно всем руководили заграничные представители, то они должны были договориться с Россией и Евросоюзом, потому что через них проходят каналы связи.