В Белоруссии на фоне массовых беспорядков отключили интернет. Как это удалось сделать и к чему это может привести, «360» обсудил с IT-экспертами.

В белорусских городах продолжаются протестные акции и массовые беспорядки после победы Александра Лукашенко на президентских выборах — как посчитали представители оппозиции, сфальсифицированной. Ситуация усугубилась еще и тем, что уже третьи сутки по всей стране не работает Интернет: закрыт доступ как к социальным сетям и поисковым системам, так и к сайтам с государственным доменом .by.

Могли ли это быть хакерские атаки из-за границы?

По официальной версии, интернет в стране отключился после кибератак из-за рубежа: сам Лукашенко утверждает, что интернет «блокируют из-за границы». Другая же точка зрения утверждает, что отключение связи — прямая инициатива белорусского правительства. Такого же мнения придерживаются и российские IT-эксперты.

Вячеслав Макаров, директор по продукту World of Tanks компании Wargaming, в беседе с «360» заявил, что теоретически отключение интернета из-за границы возможно только при наличии взаимной договоренности об отключении между всеми странами, через которые проходят каналы связи. То есть для того, чтобы отключить интернет в Белоруссии, необходимы совместные действия России и Евросоюза. Сейчас шанс, что стороны договорятся о таком жестком сценарии, крайне маловероятен.

Директор «Общества защиты Интернета» Михаил Климарев и вовсе назвал слова президента Белоруссии ложью.

«Это звучит примерно так же, как если бы человек заперся в собственном доме и кричал, что его не выпускают. Складывается впечатление, что ни Лукашенко, ни белорусский центр расследований кибератак вообще не представляют, что такое DDOS-атаки. Потому что меры по борьбе с ними разработаны уже давно, и они достаточно простые: взаимодействие с другими операторами. Допустим, Лукашенко утверждает, что на „Белтелеком“ была совершена DDOS-атака, но при этом он даже не попытался переключиться на других операторов», — заявил Климарев.

Отключить интернет проще, чем кажется?

Но один из главных вопросов, который наверняка возник у многих после событий в Белоруссии — получается, даже в сети мы находимся «под колпаком»?

Сделать это действительно проще, чем кажется. Тем более в Белоруссии, где компания «Белтелком» является, по сути, монополистом на рынке предоставления услуг связи. Более того, как пояснил Климарев, все автономные системы имеют право связываться с операторами связи только через Национальный центр обмена трафиком (НЦОТ) — орган, прямо подконтрольный правительству.

То есть Лукашенко достаточно отдать приказ двум подконтрольным организациям, и единственный белорусский провайдер перестанет раздавать населению доступ к сети. При этом IT-эксперт Макаров отметил, что «Белтелеком» не отключает сеть полностью, а пытается блокировать мессенджеры и аналогичные каналы коммуникации. Задачи полного отключения сейчас нет, хотя это, как ни странно, проще, чем нынешние попытки ограничить связь.

Если говорить в целом, то возможность отключения интернета зависит от количества сетевых операторов в стране и того, насколько они независимы от государства.

В любой стране мира при последовательном давлении государственных служб на провайдеры сотовой связи добиться отключения интернета можно. Вячеслав Макаров IT-эксперт, директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.

Что дальше?

Интернет — это не только социальные сети и развлекательные сайты. На мобильной связи сейчас держится банковская система страны, транспортное сообщение, снабжение продуктами, продажа билетов, мониторинг энергоснабжения, деятельность коммунальных служб, навигация, работа служб спасения — все, что обеспечивает нормальную повседневную жизнь в XXI веке. Поэтому отключение связи на территории всей страны — это по-настоящему разрушительное действие.

Чем дольше будет держаться этот шатдаун, тем хуже будет для белорусской экономики. Если это продлится хотя бы неделю, крупные города столкнутся с голодом. Потому что произойдет коллапс со снабжением Михаил Климарев директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета», независимый аналитик в сфере коммуникационных услуг, телеком-блогер.

По словам эксперта, в Белоруссии существует инициативная группа по защите интернета, которая готовилась к тому, что связь будет отключена. Есть и международные сообщества, которые отслеживают шатдауны по всему миру — например, общественная организация Keep It On, в которой работают волонтеры почти из всех стран мира. По Белоруссии — теперь это уже очевидно — будет доклад на Международном форуме по управлению интернетом IGF, связанном с ООН.

Правда, работники этих организаций ожидали, что отключение будет носить локальный характер.

Отключение интернета имело бы хоть какой-то смысл, если бы мобильную связь, допустим, отключали на площадях, где собираются протестующие. В полном отключении же нет никакого смысла Михаил Климарев директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета», независимый аналитик в сфере коммуникационных услуг, телеком-блогер.

Климарев дает весьма неутешительные прогнозы: по словам эксперта, последствия такого опрометчивого шага будут разрушительными для экономики и для жизни населения в целом. По мнению специалиста, правительство скорее всего возьмет под свой контроль крупные транзитные системы, и только там восстановит мобильную связь. Возобновление же связи для населения, как считает Климарев, будет означать, что Лукашенко пошел на уступки оппозиции, а этого президент сейчас допустить не может.