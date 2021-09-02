Известный мем «Доги» продали за 4 миллиона долларов

Легендарный мем из 2010 года «Доги» продали за четыре миллиона долларов в качестве невзаимозаменяемого токена (NFT). Теперь у каждого есть возможность владеть частью мема всего за один доллар.

Мем приобрел коллектив PleasrDAO, сообщил CNBC. Со 2 сентября он начал продавать его долевое владение — одна часть стоит один доллар.

Коллектив PleasrDAO, купивший невзаимозаменяемый токен (торгуемая единица криптовалюты) мема «Доги», начал продавать его долевое владение. NFT представлен миллиардами токенов.

На легендарном меме «Доги» изображена собака породы сиба-ину по кличке Кабосу. В 2010 году этот мем был очень популярным. Второе рождение он получил после взлета стоимости криптовалюты dogecoin, на которой изображена собака. Dоgесоin можно назвать ведущей криптовалютой, ее поклонниками являются американские бизнесмены Илон Маск и Марк Кьюбан.

Ранее цена малоизвестной криптовалюты Solanа сильно взлетела — на 220% за месяц. Токен выпустили только 18 месяцев назад, но его рыночная стоимость уже превысила 30 миллиардов долларов. Основная причина, по которой Solana оказалась в центре внимания, — невзаимозаменяемые токены (NFT).