Оператор «МегаФон» увеличил свою долю в онлайн-кинотеатре Start до 50%

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На увеличение доли указали сведения Единого государственного реестра юридических лиц.

Осенью прошлого года компания «МегаФон» сообщила, что приобретет 33,8% Start и инвестирует в сервис пять миллиардов рублей за три года. В ноябре сделку закрыли.

Сейчас у «Мегалабс», дочерней компании «Мегафона», находится во владении 50% акций Start. На это указывает информация из карточки «Диджитал медиа холдинг» в ЕГРЮЛ.

Оператор сотовой связи подтвердил увеличение доли. В компании отметили, что она видит перспективы рынка OTT в России.

Start растет быстрее всех конкурентов. Мы довольны результатами, верим в актив и продолжим участвовать в его развитии компания «МегаФон».

В «МегаФоне» рассказали, что текущая команда Start продолжит операционное управление компанией. При этом Stаrt остается отдельным бизнесом — видеосервис сохранит свою бизнес-модель. И «МегаФон» в качестве акционера будет поддерживать развитие компании.