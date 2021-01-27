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    27 января 2021, 18:01

    Оператор «МегаФон» увеличил свою долю в онлайн-кинотеатре Start до 50%

    Анастасия Аброськина

    Оператор связи «МегаФон» до 50% увеличил свою долю в «Диджитал медиа холдинг» — ведущей компании онлайн-кинотеатра Start. Сегодня этот сервис стремительно развивается на рынке новых технологий.
    Оператор «МегаФон» увеличил свою долю в онлайн-кинотеатре Start до 50% | Изображение 1
    Источник фото: unsplash.com

    На увеличение доли указали сведения Единого государственного реестра юридических лиц.

    Осенью прошлого года компания «МегаФон» сообщила, что приобретет 33,8% Start и инвестирует в сервис пять миллиардов рублей за три года. В ноябре сделку закрыли.

    Сейчас у «Мегалабс», дочерней компании «Мегафона», находится во владении 50% акций Start. На это указывает информация из карточки «Диджитал медиа холдинг» в ЕГРЮЛ.

    Оператор сотовой связи подтвердил увеличение доли. В компании отметили, что она видит перспективы рынка OTT в России.

    Start растет быстрее всех конкурентов. Мы довольны результатами, верим в актив и продолжим участвовать в его развитии

    компания «МегаФон».

    В «МегаФоне» рассказали, что текущая команда Start продолжит операционное управление компанией. При этом Stаrt остается отдельным бизнесом — видеосервис сохранит свою бизнес-модель. И «МегаФон» в качестве акционера будет поддерживать развитие компании.