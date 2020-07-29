«Мегафон» первым начал продавать электронные SIM-карты в Москве

«Мы действительно начали работы по тестированию технологии eSIM. Во флагманском магазине „Мегафона“ в Москве начался сбор заявок на подключение к eSIM для наших абонентов, а подключение в салонах крупнейших регионов по всей стране начнется уже с ближайшего понедельника», — сказали в компании. С 3 августа получить электронные SIM-карты смогут жители других городов.

В марте 2019 года стало известно, что Минкомсвязь разрабатывает нормативную базу для внедрения технологии встроенных eSIM в России. Как отметила замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова, законодательную базу собирались подготовить к концу 2019 года.

Технология eSIM позволяет пользоваться услугами сотовой сети без физической SIM-карты в телефоне. Чип, встроенный в устройство заранее, дает возможность звонить и пользоваться мобильным интернетом, при этом меняя операторов или тариф на уровне софта.

eSIМ существует в новых моделях смартфонов iPhone XR, XS и XS Max, а также на смартфонах Google Nexus, планшетах, и умных часах от Samsung и Apple. Технологией виртуальных SIM-карт пользуются в 24 странах мира. При этом в России еще в апреле 2019-го оператор Tele2 предлагал клиентам eSIМ, но Минкомсвязи попросило компанию отложить внедрение технологии.