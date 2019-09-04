Россия может перейти на виртуальные сим-карты. Это опасно для данных?

Вице-премьер РФ Максим Акимов рассказал, что в России будет разработана нормативная база для легализации технологии виртуальных сим-карт. Впрочем, сотовые операторы и эксперты сомневаются в безопасности абонентских данных при использовании eSIM.

Заниматься разработкой нормативной базы будут Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ФСБ. К обсуждению обещают привлечь сотовых операторов и экспертное сообщество. Документ должен быть готов к 15 января 2019 года.

Глава управления Минкомсвязи Елена Заева отметила, что внедрение eSIM станет значимым инструментом развития конкуренции на российском рынке. Также она отметила, что это поможет улучшить условия для потребителей в области сотовой связи.

Зачем нам eSIM?

eSIM даст пользователям возможность не только отказаться от привычной симки на физическом носителе, но и свободно переключаться между сотовыми операторами без посещения салона. Пользователь получит QR-код, с помощью которого можно будет завести вторую карту: достаточно воспользоваться приложением нужного оператора.

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Главный редактор сайта BigGeek.ru Николай Николаев рассказал «360», в чем удобство eSIM: нет необходимости механически вытаскивать сим-карту, разбирать телефон или выбирать смартфон, который позволяет использовать сразу две карты. Все данные о сим-картах будут просто записываться на чип, встроенный в устройство.

Вопрос конфиденциальности

Но насколько такой метод безопасен для данных пользователя? Николай Николаев считает, что риска утечек нет. Он уверен — технология существует достаточно давно и проблем с конфиденциальностью быть не должно.

«В реалиях российской розницы, скорее, стоит бояться, что данные с сим-карты скопируют благодаря какому-то нерадивому сотруднику отдела салона связи, который позволит сделать дубликат сим-карты. Скорее это произойдет, чем данные сим-карты кто-то себе присвоит», — добавил он.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков тоже считает, что утечки данных из-за технологии eSIM маловероятны.

«В соответствии с нашим законом о связи все это будет возможно только при предъявлении паспорта. eSIM смогут получать те люди, которые уже получали карты у того или иного оператора», — сказал он «360».

А генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян настроен менее оптимистично. По его мнению, пробелы в информационной безопасности системы eSIM вполне вероятны.

«Это риски дублирования, подделки, кражи ключей доступа. Или, наоборот, случайного или зловредного отзыва сертификата ключа, который приведет к неработоспособности или каким-то отрицательным ситуациям для пользователя», — рассказал он «360».

Кроме того, Казарян отметил, что атака на инфраструктуру eSIM с целью дублирования информации может принести большой ущерб.

Вопрос выгоды

С точки зрения пользовательской выгоды eSIM, по словам Карена Казаряна, станет хорошим нововведением. Такие виртуальные сим-карты должны будут стоить меньше, потому что операторам не придется платить за выпуск физического носителя.

Представители Tele2 подтвердили, что eSIM станет для российских пользователей приятным сюрпризом. Пилотный запуск eSIM компанией показал, что их модель готова к использованию на широком рынке.

«Модель проведенного пилота Tele2 соответствовала требованиям безопасности и действующим нормам законодательства, поскольку не предполагала дистанционного подключения абонента к Сети. Активация eSIM проводилась исключительно в салоне — при предъявлении паспорта и написании заявления о замене физической карты на электронную», — рассказали «360» в компании.

Также в Tele2 отметили, что технология «поощряет свободную конкуренцию между операторами, а значит, повышает качество услуг для клиента».

Однако остальные российские операторы связи не так вдохновлены идеей перехода на виртуальные сим-карты. Операторы «большой тройки» — МТС, «МегаФон» и «Билайн» — уже заявили, что из-за внедрения технологии eSIM на российском рынке сотовой связи может обостриться конкуренция, а вслед за этим и выручка компаний может сократиться.

«eSim избавляет операторов от необходимости открывать салоны связи и продавать физические сим-карты. Это увеличит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов и снизит барьеры входа на рынок для зарубежных вендоров, таких как Apple и Google, которые смогут предложить услуги сотовой связи по ценам значительно ниже рыночных», — передает РБК слова своего собеседника в одном из операторов связи.

Технология eSIM появилась еще в 2014 году, а первые устройства, поддерживающие эту функцию, — в 2016-м.

В России на данный момент eSIМ доступна только на некоторых устройствах, в их числе iPhone XR, XS и XS Max и планшет iPad Pro. К такой сим-карте также можно подключить другие устройства, например, умные часы. На зарубежном рынке есть и другие смартфоны и планшеты, которым доступны виртуальные сим-карты.

Сейчас еSIМ уже используют пользователи в 24 странах мира. Один из российских сотовых операторов, Tele2, предлагал своим абонентам перейти на виртуальные сим-карты еще в апреле 2019, но Минкомсвязи попросило их временно остановить тестирование технологии.