Массовый взлом аккаунтов знаменитостей в Twitter. Главное

Хакеры взломали десятки Twitter-аккаунтов знаменитостей и крупных компаний. Мошенники предлагали их подписчикам заработать на переводе биткоинов. Жертвами стали основатель Microsoft Билл Гейтс, экс-президент США Барак Обама, совладелец Tesla и SpaceX Илон Маск, рэпер Канье Уэст, компании Apple и Uber и многие другие.

Что произошло

Мошенники от лица селебрити предлагали перечислить им биткоины на указанный адрес. Взамен они обещали вернуть подписчикам вдвое больше. В сообщениях указывалось, что «акция» действует в течение 30 минут. Все твиты начинались с фазы I am giving back to my community due to COVID-19 («Я возвращаю обществу из-за COVID-19»). По данным TrendsMap, за четыре часа эта фраза встретилась в Twitter 3330 раз. Паблик The Hacker News сообщал, что хакерам удалось собрать 6,01 биткоина, что соответствует 55 тысячам долларов.

Сообщения появились в аккаунтах основателя Amazon Джеффа Безоса, вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, основателя агентства Bloomberg и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, инвестора Уоррена Баффета. Взлому подверглись страницы создателей криптовалют Виталика Бутерина (Ethereum) и Чарли Ли (Litecoin), а также аккаунты криптовалютных бирж Coinbase, Bitfinex, Gemini и других.

Акция проходила скоординировано, большинство мошеннических твитов отправлялись из Хьюстона, также в атаке участвовали IP-адреса из Нью-Йорка, Лондона, Джакарты, Токио и других локаций, писал Bloomberg. В настоящее время большинство сообщений хакеров удалены. При этом иногда вместе с ними пропадали вообще все твиты, размещенные пользователем. Так, например, произошло с Apple.

Источник фото: телеканал «360»

Реакция Twitter

В Twitter заявили, что изучают «инцидент, связанный с безопасностью аккаунтов».

«Мы занимаемся расследованием и принимаем меры для устранения последствий», — сообщили в компании.

Там уже занимаются устранением проблем. В ближайшее время пользователям могут быть недоступны некоторые функции учетной записи, включая отправку твитов или изменение пароля.

Реакция пользователей

Некоторые пользователи отреагировали шутками, другие (в шутку или всерьез) скопировали объявление мошенников.

«Я возвращаю обществу! Все биткоины, отправленные на этот адрес, останутся нетронутыми, потому что я до сих пор не знаю, что такое биткоин, и мне нельзя доверять обычные деньги, не говоря уже о невидимых пиратских деньгах».

«Если кто-то хочет отправить мне биткоины или наличные, пожалуйста, сделайте это. Я не отдам назад».

«В течение следующих 24 часов если вы отправите мне пакет чипсов, я отправлю вам два пакета обратно».

«Я немедленно подпишусь на всех, кто подпишется на меня. Действует только 30 лет! Пожааааалуйста!»