Хакеры взломали аккаунты Илона Маска и Билла Гейтса и начали раздавать биткоины

Хакеры взломали Twitter-аккаунты богатейших людей. Речь идет о страницах основателя SpaceX Илона Маска, создателя Microsoft Билла Гейтса и главы Binance Чанпэн Чжао.

Источник фото: twitter.com

Также в руки мошенников попали доступы к 50 крупным аккаунтам представителей криптосообщества, пишет РБК. Киберпреступники опубликовали посты, в которых говорилось о бесплатной раздаче криптовалюты. Они пообещали удвоить все перечисленные на указанный в посте адрес биткоины.

«Я удвою все платежи, отправленные на мой биткойн-адрес в течение 30 минут. Вы отправляете 1000$, я возвращаю 2000$», — говорится в сообщения знаменитых людей.

Источник фото: twitter.com

Согласно данным blockchain.com, пользователи уже перевели хакерам более 4 BTC. Это примерно 40 тысяч долларов.

Возможно сумма будет еще больше. Много транзакций ожидают подтверждения — то есть криптовалюта уже отправлена, но еще не дошла.

Сейчас администрация соцсети уже вернула пользователям их аккаунты. Все мошеннические посты были удалены.