Технологии 18 марта 2023, 11:56 Массовый сбой произошел в работе «ВКонтакте» Сервис Brand Analytics сообщил о сбое в работе соцсети «ВКонтакте» в России РИА «Новости»

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Сбои в работе социальной сети «ВКонтакте» происходят в субботу, 18 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию стабильности интернет-ресурсов Brand Analytics.

По его данным, 86% пользователей сообщили о неработоспособности соцсети, еще 6% указали на неполадки в работе приложения, а еще 6% заметили сбои при получении сообщений.

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Эту информацию также подтвердил сервис Downdetector. Наибольшее количество жалоб на сбои поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Челябинска и Нижнего Новгорода.

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В последний раз сбой работы «ВКонтакте» произошел 13 марта, пользователи не смогли выйти на личную страницу, не срабатывали ни восстановление пароля по СМС, ни прежний пароль. После попытки входа под своим логином всплывало сообщение, что данные введены неверно. В тот же день специалисты восстановили доступ к соцсети.

Ранее стало известно, что свыше половины жителей России признали социальные сети неотъемлемой частью своей жизни.