Технологии 21 декабря 2022, 17:04 Больше половины россиян назвали соцсети неотъемлемой частью жизни РАЭК: 54,7% россиян назвали соцсети неотъемлемой частью жизни Pixabay

Читать 360tv в

Подавляющее большинство россиян пользуются социальными сетями на постоянной основе, однако всего 54,7% их них считают виртуальный мир неотъемлемой частью своей жизни. Об этом говорится в результатах исследования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Согласно исследованию, социальными сетями пользуются 97,6 опрошенных респондентов, однако представить свою жизнь без них не могут 54,7% россиян.

Реклама

Самой узнаваемой социальной сетью у россиян стала «ВКонтакте», о которой сообщили 89,7% участников опроса. На втором месте оказались «Одноклассники» (71%).

Реклама

Зарубежные сервисы Instagram* и Facebook** вспомнили 41,2% и 30,8% участников опроса соответственно. Мессенджер Telegram замкнул первую пятерку, о нем осведомлены 31,1% опрошенных.

Отечественные соцсети оказались в топе рейтинга регулярного пользования: «ВКонтакте» используют 80,7% опрошенных, а «Одноклассники» — 45,9%. Намерение использовать «ВКонтакте» продемонстрировали 68,5% респондентов, а «Одноклассниками» готовы пользоваться 41,8% опрошенных.

Основная масса участников опроса — 55% — в качестве основной соцсети выбрали «ВКонтакте». Около 44,7% опрошенных сообщили, что пользуются ей чаще других, потому что в ней сосредоточен основной круг общения.

Исследование прошло в онлайн-формате с 8 по 12 декабря в различных федеральных округах России среди жителей от 16 лет.

*Instagram и **Facebook — принадлежат компании Meta, которую признали экстремистской, запрещены в России.