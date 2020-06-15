Массовый сбой произошел в работе Mail.ru

Интернет-пользователи не смогли зайти на сайт и в почту агрегатора Mail.ru. Всему виной — технические неполадки почтового сервиса. Компания сообщила об этом и на своей странице в Twitter.

В пресс-службе пообещали решить проблему в ближайшие часы. Как сообщил отслеживающий состояние и работоспособность интернет-ресурсов сервис Downdetector, больше всего жалоб связано с использованием почты, есть проблемы и с самим сайтом.

«Мы оперативно устраняем их и в самое ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме», — заявили ТАСС в пресс-службе и уточнили, что данные пользователей в безопасности.

Это не первый подобный инцидент у Mail.ru. В прошлый раз сайт работал с перебоями в апреле 2020 года.

В июне массовый сбой заметили пользователи Telegram и Whatsapp. Неполадки были у жителей России, Белоруссии, Украины, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах и Израиля. Тогда причиной неполадок назвали DDоS-атаку на приложения.