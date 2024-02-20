Мир 20 февраля 2024, 11:19 Китайские бренды смартфонов «захватили» почти 80% российского импорта GS Group: доля китайских смартфонов в российском импорте составила 79% Unsplash

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Почти 80% импорта смартфонов в России приходится на китайские модели гаджетов. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Аналитики компании GS Group выяснили, что смартфоны из Китая вытеснили почти всех зарубежных конкурентов. Доля китайских брендов в России в 2021 году составляла 50%, а в 2022 — уже 75%. По итогам 2023 года этот показатель достиг 79%.

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Самой популярной компанией, выпускающей смартфоны, оказалась Xiaomi. В 2023 году доля этого бренда в российском импорте составила почти 30%. По данным GS Group, второе место и третье место заняли китайские компании Tecno и Infinix. В пятерку лидеров также вошли корейская корпорация Samsung и американская Apple.

Ранее генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что компания начнет производить электромобили, которые будут иметь общую со смартфонами операционную систему HyperOS. Машину оснастят легкосплавными дисками с пятью спицами.