10 июня 2023, 21:47
Машина для гольфа и холодильник с колой. Нейросеть составила топ-7 мест, куда Трампу прятать документы
Нейросеть предложила семь мест, куда экс-президенту США Трампу прятать документы
Бывший президент США Дональд Трамп хранил секретные документы об американской ядерной программе в туалете и банкетном зале своего поместья. Нейросеть предложила политику еще семь мест, где можно спрятать документы такой важности.
Трампа и его помощника обвиняют по делу о секретных документах. Бумаги, о которых идет речь, содержат некоторые «наиболее чувствительные» военные секреты США.
Реклама
Отвечая на вопрос о том, где еще было бы неплохо хранить документы такой важности, нейросеть предложила свои топ-7 мест.
Первое из них — это машина для гольфа. Документы нейросеть предложила хранить на дне корзины с мячиками.
Следующий вариант — ящик нижнего белья супруги Трампа Мелании.
Также нейросеть предложила хранить секретные документы под подушкой в спальне или в шкафу со старыми маскарадными костюмами.
Еще один вариант — это домашний кинотеатр. Там нейросеть предложила спрятать документы под машиной для изготовления поп-корна.
Следующее место для хранения важных документов, по мнению нейросети, это тайник, спрятанный в президентском бильярдном столе.
И заключительная позиция в списке мест для хранения документов — холодильник, где Трамп хранит диетическую колу.
Дональд Трамп
Нейросети
Реклама
Реклама