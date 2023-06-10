Эксклюзив 10 июня 2023, 21:47 Машина для гольфа и холодильник с колой. Нейросеть составила топ-7 мест, куда Трампу прятать документы Нейросеть предложила семь мест, куда экс-президенту США Трампу прятать документы The White House

Читать 360tv в

Бывший президент США Дональд Трамп хранил секретные документы об американской ядерной программе в туалете и банкетном зале своего поместья. Нейросеть предложила политику еще семь мест, где можно спрятать документы такой важности.

Трампа и его помощника обвиняют по делу о секретных документах. Бумаги, о которых идет речь, содержат некоторые «наиболее чувствительные» военные секреты США.

Реклама

Отвечая на вопрос о том, где еще было бы неплохо хранить документы такой важности, нейросеть предложила свои топ-7 мест.

Первое из них — это машина для гольфа. Документы нейросеть предложила хранить на дне корзины с мячиками.

Следующий вариант — ящик нижнего белья супруги Трампа Мелании.

Также нейросеть предложила хранить секретные документы под подушкой в спальне или в шкафу со старыми маскарадными костюмами.

Еще один вариант — это домашний кинотеатр. Там нейросеть предложила спрятать документы под машиной для изготовления поп-корна.

Следующее место для хранения важных документов, по мнению нейросети, это тайник, спрятанный в президентском бильярдном столе.

И заключительная позиция в списке мест для хранения документов — холодильник, где Трамп хранит диетическую колу.