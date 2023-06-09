Мир 09 июня 2023, 22:04 Трампу предъявили обвинение в сокрытии документов о ядерных программах США Экс-президента США Трампу обвинили по 38 пунктам по делу о секретных документах РИА «Новости»

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Экс-президент США Дональд Трамп и его помощник Уолт Наута обвиняются по делу о секретных документах. Документы, о которых идет речь, содержат некоторые «наиболее чувствительные» военные секреты США, сообщило Reuters со ссылкой на данные суда.

В частности, один из документов касался поддержки иностранным государством терроризма, направленного против интересов США. Еще одну бумагу Минобороны Трамп названную «планом нападения» на другую страну Трамп показывал постороннему человеку без допуска к гостайне.

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Другие документы содержат сведения о ядерной программе США и потенциальных внутренних уязвимостях страны в случае нападения.

В отношении помощника экс-главы американского государства в перечне возможных штрафных санкций указано шесть пунктов обвинения. По Трампу указаны 37 пунктов. В числе прочих обвинений ответчикам предъявлены дача ложных показаний и преступный сговор.

Документы бывший американский лидер забрал с собой из Белого дома, после проигранных выборов. Следователи изъяли их из поместья во Флориде около года назад. Всего они нашли около 13 тысяч бумаг, из которых около сотни имели гриф секретности. Трамп все обвинения отрицал, заявив, что во время президентства все рассекретил.