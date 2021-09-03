Марсоход Perseveranсе собрал первый образец планетарного грунта

Марсоход Perseverance со второй попытки добыл образец планетарного грунта. Об этом главный инженер проекта Адам Стелтцнер сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Мы получили образцы! Никогда не был так счастлив увидеть дырку в скале», — написал Стелтцнер.

По его словам, образец обладает «безупречным сердечником» и совсем скоро начнется его «путешествие».

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 7 августа сообщило о неудачной попытке ровера собрать с первого раза образец марсианского грунта. При этом отмечалось, что система отбора проб работала, как и планировалось, но телеметрия показала, что в пробирке по итогам операции не оказалось грунта.

На Марс Perseverance доставили 18 февраля 2021 года. После почти семи месяцев полета марсоход совершил посадку в кратере Езеро.

Марсоход начал искать признаки жизни на Красной планете в конце июля. Для сбора образцов грунта аппарат оснастили двухметровой роботизированной «рукой» со множество приборов.