Марсоход Perseverance не смог взять образец грунта на Марсе

Марсоходу Perseverance не удалось с первой попытки собрать образец марсианского грунта. Теперь ученым предстоит выяснить причину неудачи, сообщило NASA.

«Данные, отправленные на Землю Perseverance, показывают, что во время первой попытки отбора проб не было собрано никаких горных пород», — сообщили на сайте космического агентства.

Согласно полученной от марсохода информации, система отбора проб исправно работала. При этом телеметрия показала, что после первой попытки в пробирке грунта не отказалось. Как уточнили в NASA, проанализировать результаты работы техники предстоит специальной группе.

Марсоход начал искать признаки жизни на Красной планете в конце июля. Для сбора образцов грунта аппарат оснастили двухметровой роботизированной «рукой» со множество приборов. Также марсоход должен будет сделать фотографии, чтобы ученые могли определить наличие микробов на планете.

На Марс Perseverance доставили 18 февраля 2021 года. После почти семи месяцев полета марсоход совершил посадку в кратере Езеро.