Марсоход из Китая проехал по Красной планете более 1 км

Марсоход китайской исследовательской миссии «Тяньвэнь-1» проехал более одного километра по поверхности Марса. Он преодолел это расстояние за три месяца. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

В ведомстве добавили, что марсоход не будет останавливаться на достигнутом. Он продолжит двигаться по поверхности планеты в направлении южной части марсианской равнины Утопия. По предварительным данным, в этом месте находится стык древнего моря и суши. Как только аппарат найдет это место, он выполнит там несколько исследовательских задач.

Марсоход доставила на Марс автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1». Она совершила успешную посадку 15 мая. 22 мая «Чжужун» спустился с посадочной платформы. Он начал исследовать грунт, ионосферу и климат Красной планеты.

Ранее он прислал селфи с Марса. На фото видны флаг КНР и талисман Олимпиады в Пекине. Кроме того, он сделал панорамный снимок равнины Утопия и другие снимки поверхности.