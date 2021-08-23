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    23 августа 2021, 15:31

    Марсоход из Китая проехал по Красной планете более 1 км

    Нина Петлинова

    Марсоход китайской исследовательской миссии «Тяньвэнь-1» проехал более одного километра по поверхности Марса. Он преодолел это расстояние за три месяца. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

    Марсоход из Китая проехал по Красной планете более 1 км

    В ведомстве добавили, что марсоход не будет останавливаться на достигнутом. Он продолжит двигаться по поверхности планеты в направлении южной части марсианской равнины Утопия. По предварительным данным, в этом месте находится стык древнего моря и суши. Как только аппарат найдет это место, он выполнит там несколько исследовательских задач.

    Марсоход доставила на Марс автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1». Она совершила успешную посадку 15 мая. 22 мая «Чжужун» спустился с посадочной платформы. Он начал исследовать грунт, ионосферу и климат Красной планеты.

    Ранее он прислал селфи с Марса. На фото видны флаг КНР и талисман Олимпиады в Пекине. Кроме того, он сделал панорамный снимок равнины Утопия и другие снимки поверхности.