Китайский марсоход прислал селфи

Китайский марсоход «Чжужун», входящий в исследовательскую миссию «Тяньвэнь-1», прислал селфи с Марса. На фото можно различить флаг КНР и талисманы Олимпиады в Пекине 2022 года.

Помимо селфи, планетоход сделал панорамное фото равнины Утопия и другие снимки поверхности. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Источник фото: Китайское национальное космическое управление (CNSA)

Чтобы сфотографировать себя, марсоходу пришлось отъехать на 10 метров на юг от посадочной платформы, оставить камеру на поверхности, после чего вернуться на исходную позицию. Отдельной камерой были сфотографированы движение марсохода и устройство и посадочной площадки. Изображение передается на марсоход через беспроводные сигналы, а затем обратно через орбитальный аппарат.

На фотографии посадочной платформы можно увидеть флаг КНР и талисманы Олимпиады 2022 года в Пекине.

Источник фото: Китайское национальное космическое управление (CNSA)

Посадочный модуль китайской автоматической межпланетной станции «Тяньвэнь-1» с входящим в ее состав марсоходом приземлился на Марсе 15 мая. Пробудет он там 92 земных дня.