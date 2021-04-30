Марсианский вертолет Ingenuity не смог взлететь во время четвертого полета

Вертолет Ingenuity не смог взлететь во время четвертого испытательного полета, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Марсианский вертолет не оторвался от поверхности в свой амбициозный четвертый испытательный полет, но специалисты изучают данные и вскоре повторим попытку», — говорится на сайте космического агентства.

Вертолет Ingenuity, как предполагалось, должен был подняться на высоту около пяти метров и отлететь в южном направлении на 133 метра на скорости около 3,5 м/с в кратере Джезеро в 10:12 утра по восточному времени. Как уточнило агентство на своей странице в Twitter, Ingenuity планируют запустить повторно в пятницу, 30 апреля.

Во время третьего испытательного полета Ingenuity развил рекордную скорость в семь километров в час и покрыл рекордную дистанцию в 50 метров. Таких результатов вертолет не показывал даже во время испытаний на Земле. NASA опубликовало два новых снимка, сделанных вертолетом. На втором, черно-белом, видна тень Ingenuity на поверхности Марса.