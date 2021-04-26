Вертолет Ingenuity на Марсе во время третьего взлета развил рекордную скорость

Вертолет Ingenuity во время третьего испытательного полета развил рекордную скорость в семь километров в час и покрыл рекордную дистанцию в 50 метров. Таких результатов он не показывал даже во время испытаний на Земле.

Как сообщило NASA, вертолет вновь, как и во время второго полета, смог подняться на высоту пять метров.

«Вертолет NASA Ingenuity продолжает устанавливать рекорды, в воскресенье 25 апреля 2021 года он пролетел быстрее и дальше, чем в ходе любых других испытательных полетов, которые он проходил на Земле», — заявило агентство.

Оно опубликовало два новых снимка, сделанных вертолетом. На втором, черно-белом, видна тень Ingenuity на поверхности Марса.

Эксперты NASA объяснили, что управлять вертолетом на Марсе гораздо сложнее, чем на земле. Гравитация на «красной планете» составляет примерно треть земной, но плотность атмосферы у поверхности составляет всего 1%. Каждый запуск дает агентству бесценный практический опыт удаленного управления вертолетом. Эти данные можно будет использовать для вертолетов следующего поколения, задействованных в потенциальных будущих миссиях на Марс.

Марсоход Perseverance 22 апреля сумел впервые получить кислород из атмосферы Марса.