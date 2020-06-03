Маркировку лекарств и сигарет не станут переносить из-за коронавируса

Вопрос об обязательной маркировке товаров в конце мая обсуждали на заседании кабмина, сообщил один из участников совещания. Противники переноса сроков заявляли о стабильной работе системы даже под серьезной нагрузкой, а также о том, что большинство компаний успели подготовиться.

В свою очередь, ряд бизнес-организаций, включая Российскую ассоциацию электронных коммуникаций (РАЭК) и Ассоциацию производителей фармпрепаратов, просили дать несколько месяцев тем, кто не успевает к сроку. Также бизнесмены говорили о возможных перебоях с поставками оборудования для маркировки и проблемах с его наладкой из-за пандемии COVID-19.

Ранее московские власти предсказали восстановление бизнеса после снятия ограничений по коронавирусу. С 1 июня в столице после двух месяцев карантина открылись торговые центры, также москвичам разрешили прогулки по расписанию. В Подмосковье с 3 июня открылись церкви и салоны красоты, пропускной режим в Московской области отменили еще 23 мая.