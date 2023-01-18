Технологии 18 января 2023, 10:34 Маркетплейс RuStore разрешил платные приложения на своей площадке VK: RuStore разрешил размещать платные приложения, в том числе игры РИА «Новости»

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Российский маркетплейс RuStore дал возможность размещать на своей площадке платные приложения. Речь идет прежде всего об играх. Об этом сообщила разработавшая этот сервис компания VK, написало РИА «Новости».

«В официальном российском магазине стали доступны платные приложения — прежде всего игры. Пользователи могут оплатить покупки российскими банковскими картами, с помощью системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона», — сказано в сообщении.

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Разработчик в своем личном кабинете может увидеть всю статистику платежей: от данных о покупках до их стоимости и количестве. RuStore еще в конце августа 2022 года дал своим пользователям возможность делать покупки внутри приложений при помощи разовых покупок и с помощью подписок.

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VK и Минцифры РФ весной 2022 года запустили бета-версию российского онлайн-магазина RuStore. Таким образом они ответили на лишение россиян возможности оплачивать картами свои покупки в App Store и Google Play.