Бета-версия каталога приложений RuStore от VК заработает 25 мая

Российский аналог каталога приложений Google Play от VK заработает 25 мая. О запуске бета-версии RuStore объявил на Российском интернет-форуме директор VK Владимир Кириенко, сообщил ТАСС.

«Мы запускаем бета-версию ровно через неделю», — заявил он.

Каталог приложений создан совместно с Минцифры РФ. Он будет доступен не только для российских, но и для зарубежных разработчиков.

Другой отечественный магазин приложений NashStore запустили 16 мая, однако из-за DDoS-атаки он работал с перебоями. О необходимости создания аналогов Аpp Store и Google Play заговорили в апреле. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, анонсировал выход альтернативного сервиса для устройств на Android к лету.