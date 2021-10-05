Марк Цукерберг извинился за падение Facebook и WhatsApp

Основатель Facebook Марк Цукерберг впервые с момента падения соцсети прокомментировал ситуацию. Он извинился за неполадки в работе сервисов и сообщил, что пользователи спустя семь часов снова могут вернуться в онлайн.

Пост о том, что работа соцсетей и мессенджеров налаживается, Цукерберг опубликовал в своем аккаунте в Facebook. Он написал, что прекрасно понимает, насколько эти сервисы важны для людей по всему миру.

«Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются в онлайн-режим. Извините за сегодняшний сбой. Я знаю, насколько сильно вы рассчитываете на наши услуги, чтобы оставаться на связи с людьми, которые вам дороги», — написал Цукерберг.

Глобальный сбой в работе приложений продлился около семи часов. Эксперты портала Downdetector назвали его крупнейшим за всю историю. К ним поступило больше 10 миллионов обращений о проблемах от пользователей со всего мира.

Данные о том, что это могла быть DDoS-атака, пока не подтверждаются. В Facebook сообщили, что виной всему стали проблемы с сетью. Пока Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger работают медленнее обычного, но инженеры обещают исправить все проблемы уже к утру.