Марианскую впадину запечатлели во всей красе. Уникальное видео из самой глубокой точки в мире

Экспедиция не так давно вернулась с этими кадрами во Владивосток. Само погружение прошло накануне Дня Победы.

Машина опустилась на глубину в 10 028 метров. и сделала фото- и видеосъемку. Аппарат полностью автономный — за ним наблюдали десятки специалистов. Весь процесс занял около трех часов.

Марианская впадина — самое глубокое известное всему миру место на Земле, оно находится на дне Тихого океана.

В прошлом году другая экспедиция — из США — спустилась в Марианскую впадину и обнаружила там пластиковый пакет и обертки от конфет. По словам участников миссии, влияние человека на экологию видно даже там, куда практически никогда не ступала нога человека.