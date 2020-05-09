Российский аппарат «Витязь» впервые достиг дна Марсианской впадины

«Витязь» погрузился на дно Марианской впадины в Тихом океане 8 мая, в 22:34. Датчики подводного аппарата зафиксировали глубину 10 028 метров.

Продолжительность миссии — более трех часов. И это без учета погружения и всплытия на поверхность, отметили в ФПИ.

Аппарат доставил на дно Мариинской впадины вымпел к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Марсианская впадина — наиболее глубокий из известных на земле океанических желобов. Самая глубокая точка — «Бездна Челленджера», расположенная на глубине 10 994 метров ниже уровня моря.

Празднование Дня Победы в России в 2020 году проходит в новом формате — в онлайн-режиме. Изменения связаны с пандемией коронавируса. Так проходит в том числе акция «Бессмертный полк». Фотографии ветеранов войны транслируются на различных интернет-платформах, в соцсетях, на федеральных телеканалах и медиаэкранах по всей стране. А традиционный военный парад перенесли, 9 мая проходит только его авиационная часть.