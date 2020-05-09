    09 мая 2020, 11:06

    Российский аппарат «Витязь» впервые достиг дна Марсианской впадины

    Алена Макаренко

    Российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» впервые опустился на дно Марианской впадины накануне Дня Победы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ).

    «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины в Тихом океане 8 мая, в 22:34. Датчики подводного аппарата зафиксировали глубину 10 028 метров.

    Продолжительность миссии — более трех часов. И это без учета погружения и всплытия на поверхность, отметили в ФПИ.

    Аппарат доставил на дно Мариинской впадины вымпел к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Марсианская впадина — наиболее глубокий из известных на земле океанических желобов. Самая глубокая точка — «Бездна Челленджера», расположенная на глубине 10 994 метров ниже уровня моря.

    Празднование Дня Победы в России в 2020 году проходит в новом формате — в онлайн-режиме. Изменения связаны с пандемией коронавируса. Так проходит в том числе акция «Бессмертный полк». Фотографии ветеранов войны транслируются на различных интернет-платформах, в соцсетях, на федеральных телеканалах и медиаэкранах по всей стране. А традиционный военный парад перенесли, 9 мая проходит только его авиационная часть.