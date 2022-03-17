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    17 марта 2022, 13:44

    «Люди хотели хайпа или денег». Шансы на успех «российского Instagram» поставили под вопрос

    Специалист по кибербезопасности Вакулин исключил популярность «Россграма»

    Дарья Новая

    Ажиотаж вокруг запуска российского аналога Instagram обеспечили журналисты. Популярностью у пользователей этот проект пользоваться не будет. Кроме того, с технической точки зрения он сделан непрофессионально. Таким мнением с «360» поделился эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин.

    «Люди хотели хайпа или денег». Шансы на успех «российского Instagram» поставили под вопрос

    Он пояснил, что для запуска массового проекта, ориентированного на российскую аудиторию, необходимо создать качественный сайт и отдельные приложения для операционных систем гаджетов и стационарных компьютеров. В случае «Россграма» этого не произошло.

    «В данный момент я вижу, что страница находится на хостинге конструктора веб-сайтов. Когда начался ажиотаж, сайт начал рушиться, то есть сервер не справился с нагрузкой, которую он принимает», — пояснил Вакулин.

    Эксперт не исключил, что после запуска тестовой страницы создатель решил набрать команду разработчиков и дизайнеров, но до установленной даты запуска, 28 марта, сделать качественный сервис невозможно.

    «Если мы говорим про финансовый сектор, то, по моему мнению, этот продукт не попадет в массы. Люди действительно хотели либо хайпа, инвесторов или топ-блогеров, которые заплатят некую сумму для приватного инвайта», — подытожил он.

    О запуске новой социальной сети «Россграм», которая должна заменить заблокированный Instagram, стало известно в минувшую среду, 16 марта. Создатели пообещали сохранить привычный функционал и запустить мобильные приложения для Android и iOS. Пилотный запуск запланирован на 28 марта, но сначала доступ получат топовые блогеры, спонсоры и инвесторы проекта. Для остальных пользователей «Россграм» станет доступен в апреле.