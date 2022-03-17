«Люди хотели хайпа или денег». Шансы на успех «российского Instagram» поставили под вопрос

Ажиотаж вокруг запуска российского аналога Instagram обеспечили журналисты. Популярностью у пользователей этот проект пользоваться не будет. Кроме того, с технической точки зрения он сделан непрофессионально. Таким мнением с «360» поделился эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин.

Он пояснил, что для запуска массового проекта, ориентированного на российскую аудиторию, необходимо создать качественный сайт и отдельные приложения для операционных систем гаджетов и стационарных компьютеров. В случае «Россграма» этого не произошло.

«В данный момент я вижу, что страница находится на хостинге конструктора веб-сайтов. Когда начался ажиотаж, сайт начал рушиться, то есть сервер не справился с нагрузкой, которую он принимает», — пояснил Вакулин.

Эксперт не исключил, что после запуска тестовой страницы создатель решил набрать команду разработчиков и дизайнеров, но до установленной даты запуска, 28 марта, сделать качественный сервис невозможно.

«Если мы говорим про финансовый сектор, то, по моему мнению, этот продукт не попадет в массы. Люди действительно хотели либо хайпа, инвесторов или топ-блогеров, которые заплатят некую сумму для приватного инвайта», — подытожил он.

О запуске новой социальной сети «Россграм», которая должна заменить заблокированный Instagram, стало известно в минувшую среду, 16 марта. Создатели пообещали сохранить привычный функционал и запустить мобильные приложения для Android и iOS. Пилотный запуск запланирован на 28 марта, но сначала доступ получат топовые блогеры, спонсоры и инвесторы проекта. Для остальных пользователей «Россграм» станет доступен в апреле.