Летающий автомобиль «Циклокар» начали разрабатывать в России. Видео

В России разрабатывают летающий автомобиль «Циклокар». Полеты прототипа планируются в 2022 году.

Разработкой занимается Фонд перспективных исследований, головным исполнителем проекта выступает Институт теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук, сообщило РИА «Новости».

Автомобиль будет оснащен электрической силовой установкой. Он сможет вместить шесть человек, грузоподъемность «Циклокара» составит 600 килограммов. В длину машина будет равна 6,2 метра, а в ширину шести. Она сможет развивать максимальную скорость до 250 километров в час. Дальность беспосадочного полета — до 500 километров.

«Помимо компактных, по сравнению с вертолетной техникой, габаритов, отличительной особенностью аппарата является возможность посадки на наклонную поверхность — до 30 градусов, и причаливания к вертикальным поверхностям», — рассказали агентству в фонде.

В пресс-службе фонда отметили, что управлять летающим автомобилем будет не сложнее, чем обычным. Пилотировать его можно будет из кабины, с помощью гаджета по Сети или из наземного пункта управления.

В августе прошлого года японцы заявили об успешных испытаниях летающего автомобиля с пилотом на борту. Его сконструировала компания SkyDrive. Машина может находиться в воздухе от пяти до десяти минут.